Porti: Di Blasio (commissario straordinario crociere), alta attenzione a sostenibilità ambientale in laguna

- La struttura del Commissario straordinario per le crociere a Venezia ha fornito un aggiornamento sui bandi di progettazione e studio impatto ambientale. Al momento sono stati pubblicati i bandi per l'affidamento della progettazione per la Messa a dimora di sedimenti lagunari lungo il canale Malamocco Marghera, per l'affidamento della progettazione (compresi rilievi e indagini), degli studi specialistici su modello matematico, dello studio di impatto ambientale, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza del sito per la Dragaggio del canale di accesso alla odierna stazione marittima. Saranno invece pubblicati a novembre quelli per la Dragaggio del Canale Malamocco Marghera, e il bando per l'affidamento delle caratterizzazioni dei sedimenti provenienti da dragaggi. "L'attenzione alla sostenibilità ambientale in laguna è centrale nel lavoro quotidiano della struttura che presiedo – ha spiegato il commissario Fulvio Lino Di Blasio. "Lo dimostra il fatto che abbiamo scelto di chiedere la valutazione di impatto ambientale sui progetti di manutenzione dei canali portuali anche laddove non strettamente necessaria. Lo abbiamo fatto perché è ora di voltare pagina e di cambiare registro, di andare avanti in modo sostenibile, contemperando l'operatività portuale con la massima tutela possibile dell'ambiente lagunare. I pescaggi necessari, infatti, saranno in linea con il Piano Regolatore portuale o addirittura inferiori di 2 metri rispetto a quanto autorizzabile, come ad esempio per il canale Vittorio Emanuele III. Inoltre, i progettisti che risponderanno ai bandi sono chiamati a individuare tecniche di manutenzione innovative che minimizzino gli impatti ambientali delle operazioni di ripristino e tutela lagunare, anche perché tale aspetto avrà un peso importante nella definizione della graduatoria finale". (segue) (Rev)