Sardegna: aveva con sé oltre un chilo di marijuana, uomo arrestati di finanzieri a Cagliari

- Aveva oltre un chilo di marijuana occultata all’interno del proprio zaino, droga che avrebbe fruttato sulle piazze delle spaccio circa 6 mila euro. Per questo un uomo di nazionalità italiana è stato arrestato dai Finanzieri di Cagliari coadiuvati da unità cinofile del Corpo, impegnati in un servizio di controllo del territorio. L'arresto è avvenuto alla stazione degli autobus di Cagliari. La successiva all’abitazione del presunto trafficante, hanno consentito il recupero di 55 grammi di marijuana e 6 grammi di hashish e di un bilancino di precisione probabilmente destinato alla preparazione delle singole dosi da immettere sul mercato illecito. Il presunto responsabile è stato, pertanto, tratto in arresto per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condotto avanti il Tribunale di Cagliari per la celebrazione del giudizio direttissimo. (Rsc)