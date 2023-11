Veneto: Martella (Pd), domani a Roma in piazza per volontà di costruire alternativa concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Roma si terrà la manifestazione 'Per un futuro più giusto. L'alternativa c'è' del Partito Democratico. "Manifesteremo non solo per ribadire la volontà di esercitare, attorno alle questioni concrete, un'opposizione sempre più forte ed efficace, ma anche per affermare una visione del futuro dell'Italia" ha dichiarato Andrea Martella, segretario regionale del Pd nella periodica newsletter inviata agli iscritti e simpatizzanti di tutta la regione. "Quella di domani, a Roma – ha proseguito - sarà una piazza aperta, grande, propositiva, unita dall'idea di un Paese più giusto, accomunata dalla volontà di costruire un'alternativa concreta a una destra che dopo un anno di governo non è riuscita a risolvere nemmeno uno dei tanti problemi delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese italiane. Il piccolo cabotaggio del governo è certificato sia dalla navigazione incerta e confusa di questi lunghi mesi sia da una Legge di Bilancio fragile, del tutto priva di strategia e prospettiva". "È una coperta – ha sottolineato - quella della Manovra, decisamente troppo corta, fatta per quasi due terzi in deficit e sovrastimando la crescita di almeno mezzo punto rispetto alla media delle previsioni. In realtà, sono proprio il sostegno alla crescita, il rilancio degli investimenti e dell'economia a mancare del tutto. Siamo di fronte ad un affastellamento di misure che, al di là della conferma per un solo anno del preesistente taglio del cuneo fiscale, rappresentano dei 'contentini' distribuiti qua e là che non miglioreranno le condizioni di vita degli italiani". Martella ha poi affermato come le "condizioni siano destinate anzi a peggiorare, considerando che nulla si fa riguardo a scuola, diritto alla casa e sanità, rispetto alla quale i tagli produrranno una riduzione dei servizi alle persone e un allungamento delle liste d'attesa. E poi considerando che si procede con pesanti tagli anche agli enti locali, che si rialza l'Iva su assorbenti e prodotti per l'infanzia e che sul fronte delle pensioni si restringono i requisiti per quelle anticipate e si riducono, per fare cassa, quelle di 700 mila dipendenti pubblici. Con la pesante aggravante che dopo aver costantemente mortificato il Parlamento con 47 decreti legge in un anno, spesso approvati con la fiducia, assistiamo ora al diktat imposto alla maggioranza di non presentare emendamenti alla Manovra". (segue) (Rev)