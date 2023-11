Veneto: Martella (Pd), domani a Roma in piazza per volontà di costruire alternativa concreta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una deriva inaccettabile – ha affermato - e che va fermata, soprattutto di fronte alla proposta di riforma costituzionale del governo che punta in modo velleitario e pasticciato ad un 'premierato' basato sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio e che finirebbe per avere due esiti esiziali: lo stravolgimento della Costituzione, perché ad essere colpita sarebbe di fatto la forma di governo parlamentare, e lo svuotamento del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, che non potendo più né conferire l'incarico al Primo Ministro né sciogliere le Camere, sarebbe trasformato in una sorta di notaio, senza più quel ruolo di arbitro nella gestione di situazioni di crisi che nel recente passato più di una volta ha rappresentato la salvezza per il Paese". Martella ha poi concluso affermando che la manifestazione sarà anche l'occasione per manifestare per la pace in Medio Oriente. "Siamo convinti che la comunità internazionale debba fare ogni sforzo per far sì che si arrivi ad un "cessate il fuoco" umanitario, che gli ostaggi israeliani siano liberati senza condizioni e che si fermi la strage di civili, perché il bombardamento di scuole e campi profughi viola le regole del diritto internazionale. Anche in questo momento, soprattutto in questo momento, bisogna avere il coraggio e la tenacia di percorrere l'unica strada possibile, dopo aver isolato e sconfitto ogni estremismo: "due popoli e due Stati", garantendo ad entrambi la possibilità di vivere in pace e sicurezza" ha concluso Martella. (Rev)