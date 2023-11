Sicurezza: Ameripol, il coordinamento regionale tra le polizie acquisisce personalità giuridica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato giovedì a Brasilia l'accordo che conferisce personalità giuridica ad Ameripol, atto che rafforza la lotta coordinata contro la criminalità in America Latina. Un "grande passo", ha detto il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, equiparando l'organismo alle già consolidate Interpol, Europol e Asiapol. La personalità giuridica, accompagnata dalla specifica di alcuni mandati essenziali, conferiscono alla piattaforma la capacità di condurre in modo "più spedito" indagini riguardanti un ampio ventaglio di possibili reati, "da quelli ambientali al traffico di armi, droghe e persone, o al furto di veicoli nelle zone di frontiera". Non meno importante la strada che si apre per una "maggiore cooperazione digitale in materia giuridica civile e penale", per contrastare i reati informatici e l'uso di "internet per pratiche criminali". Ameripol si legge nell'atto costitutivo, "promuoverà e rafforzerà la cooperazione" per migliorare le conoscenze dei diversi corpi di polizia "dinanzi alle sfide della sicurezza". (segue) (Brb)