Speciale scuola: Sardegna, dimensionamento scolastico, i sindaci dell'Oristanese contro i tagli

- “Da Oristano parte un segnale unitario, forte e inequivocabile, frutto della volontà di tutte le autonomie locali: il piano di dimensionamento scolastico che per la provincia prevede l’accorpamento di 4 dirigenze deve essere respinto”. Il documento, frutto della concertazione tra tutti i comuni della provincia, è stato sottoscritto da Oristano e dalle Unioni dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, Terralbese, Fenici, Alta Marmilla, Parte Montis, Guilcier, Barigadu, Bassa Valle del Tirso e Grighine e Costa del Sinis Terra dei Giganti. I contenuti sono stati illustrati dal Sindaco Massimiliano Sanna nel corso della conferenza dei sindaci che si è riunita presso la sede dell’Amministrazione provinciale: “Esprimiamo un parere negativo alle Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per il 2024/2025 - ha detto il sindaco Sanna che per primo nelle scorse settimane si era fatto promotore di una posizione unitaria dei sindaci - Le Linee guida si prefigurano come un atto normativo che impoverisce la scuola pubblica. Oristano e i Comuni della Provincia esprimono parere negativo alla disciplina introdotta dalla normativa nazionale, fortemente convinti che occorrano investimenti, risorse e attenzione verso l’istruzione pubblica e le nuove generazioni e non soppressioni al fine di avere istituzioni scolastiche con una popolazione definita dal legislatore come ottimale”. “Con i Presidenti delle Unioni ribadiamo un no deciso al dimensionamento scolastico e ad un’applicazione ragionieristica del provvedimento - ha detto Sanna riassumendo il documento -. Alla perdita delle autonomie scolastiche (dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi) potrebbero seguire quella di numerosi posti di lavoro tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Analogamente potrebbe seguire un probabile aumento degli alunni per classe e di conseguenza perdita di posti di lavoro tra i docenti, con un aumento della complessità organizzativa con una penalizzazione ulteriore delle aree più fragili a partire da quelle interne”. (Rsc)