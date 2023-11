Speciale scuola: presidente Anci, su dimensionamento scolastico invertire la rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dimensionamento, soprattutto in Abruzzo, andrebbe infatti a colpire soprattutto le aree dell'entroterra, almeno secondo la proposta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale e fatta propria dalla Regione nelle more che si esprimano le Province. In Abruzzo, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, è previsto il taglio di 11 dirigenze - sottolinea D'Alberto - che si concretizzerebbe nell'accorpamento di diversi plessi con effetti negativi sull'adeguata gestione dell'offerta formativa". Al contrario, per il presidente di Anci Abruzzo, "oggi se vogliamo combattere lo spopolamento delle aree interne che sono il cuore dell'Abruzzo e che già vivono una carenza di servizi oggetto di disuguaglianze territoriali, oltre alle risorse finanziarie dobbiamo garantire misure specifiche alle nostre popolazioni, che consentano di conservare sul territorio tutti i servizi minimi essenziali, a partire dalla scuola. Servizi che devono essere potenziati e non tagliati in base a un mero criterio numerico. Solo così potremo garantire su tutto il territorio uguaglianza di diritti sociali e civili, uguaglianza di servizi e di futuro". (Gru)