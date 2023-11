Speciale scuola: da Comune Roma 6 milioni per rinnovo mense nidi, materne e istitutivi comprensivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale investirà 6 milioni di euro per rinnovare le attrezzature delle mense dei nidi, delle scuole dell'infanzia comunali e degli istitutivi comprensivi. E' quanto si legge in una nota del Campidoglio. "Da Roma Capitale un investimento straordinario - spiega il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - che ammonta a 6 milioni di euro per rinnovare le attrezzature delle mense dei nidi, delle scuole dell'infanzia comunali e degli istitutivi comprensivi. Si è tenuto un positivo e importante incontro con le organizzazioni sindacali in cui è proseguito il confronto sulle esigenze del personale, individuando alcune soluzioni e strategie di intervento, ma soprattutto si è condiviso questo rilevantissimo traguardo. Questo è il risultato di un lavoro congiunto, che garantisce un significativo passo avanti nella qualità sia del servizio offerto che delle condizioni di lavoro degli oltre 4 mila tra operatori e operatrici - prosegue -. Rispettiamo quello che era un impegno assunto dalla nostra amministrazione per rafforzare un settore di importanza strategica, come abbiamo già fatto abbattendo le rette, facilitando e incrementando le iscrizioni, rafforzando il servizio di trasporto scolastico, lavorando per il futuro dei lavoratori e dei servizi scolastici integrati di Multiservizi e assumendo a tempo indeterminato 650 persone per nidi e scuole dell'infanzia". (Com)