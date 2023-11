© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto l’alunno della scuola di Offenburg, in Baden-Wuerttemberg, a cui un compagno ha sparato presso lo stesso istituto per studenti con difficoltà nell’apprendimento. Minorenne di nazionalità tedesca, l’autore dell’omicidio è stato arrestato sul posto dalla polizia, intervenuta in forze. Il giovane avrebbe agito spinto da motivi personali. (Geb)