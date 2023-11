Speciale scuola: Fisascat-Cisl Roma, sei milioni per rinnovo mense è vittoria importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campidoglio ha stanziato sei milioni per il rinnovo delle mense di nidi, materni e istituti comprensivi: "Una vittoria importante". Lo afferma in una nota Cristina Silvestri della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti. "Nel corso dell'ultimo anno abbiamo avanzato numerose richieste e segnalazioni, riguardanti lo stato di obsolescenza di macchinari, spazi e strumentazioni in alcune cucine delle mense scolastiche romane - spiega -. Queste criticità hanno ricevuto adesso una prima, importante risposta: nel corso di un incontro il dipartimento Scuola, lavoro e Formazione professionale ci ha informato del fatto che il Campidoglio ha stanziato circa sei milioni di euro proprio per il rinnovo di attrezzature e spazi. Si tratta di una vera e propria vittoria, frutto della perseveranza con cui le lavoratrici e i lavoratori hanno gettato luce sulle problematiche incontrate". (Com)