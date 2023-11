Speciale scuola: fondazione Di Liegro con youtuber Scilla lanciano a Roma progetto per inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Don Luigi Di Liegro lancia un ciclo di incontri per favorire la consapevolezza dei più giovani sulle tematiche di inclusione sociale e accettazione delle diversità. Primo protagonista a Roma, nella sede della Fondazione in Via Ostiense, l’attore e youtuber Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh che ha incontrato gli studenti delle scuole primarie di secondo grado degli Istituti comprensivi di via delle Carine-Plesso Mazzini e di via Pincherle-Plesso Severa e Plesso Volterra di Roma, rispondendo alle domande e alle curiosità dei ragazzi. "Uno nessuno e il gruppo: bullismo ed esclusione sociale" il titolo dell’incontro, un "face to face" senza filtri e senza paure per ascoltare e affrontare problematiche di cui spesso, per i ragazzi, è più facile parlare con il linguaggio dei giovani piuttosto che con la famiglia o con gli esperti. Il progetto viene realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e al supporto della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, dell’Osservatorio sulle Dipendenze e dell’associazione Coèsa - Comunità e Salute Odv. Il ciclo di incontri prevede quattro appuntamenti con la presenza di un ospite speciale e di un laboratorio di approfondimento tenuto da un esperto. L’iniziativa coinvolge anche i genitori dei ragazzi, che sono invitati a partecipare a un incontro separato. (Com)