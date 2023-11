Indo-Pacifico: India e Usa pronti a consolidare cooperazione nel formato Quad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e gli Stati Uniti hanno ribadito l’importanza di “un Indo-Pacifico libero, aperto, inclusivo e resiliente” e rinnovato il proposito di consolidare la collaborazione attraverso il Quad, il Dialogo quadrilaterale di sicurezza comprendente anche l’Australia e il Giappone. Lo si legge in un comunicato congiunto pubblicato al termine del dialogo 2+2 tenuto oggi a Nuova Delhi tra i ministri degli Esteri e della Difesa indiani, Subrahmanyam Jaishnkar e Rajnath Singh, e gli omologhi statunitensi, i segretari Antony Blinken e Lloyd Austin. Le parti hanno discusso anche di altre piattaforme di cooperazione, come l’I2U2, che include anche Israele ed Emirati Arabi Uniti, e il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), che coinvolge anche Arabia Saudita, Emirati, Francia, Germania, Italia e Unione europea. Nuova Delhi ospiterà l’anno prossimo il vertice del Quad e il Forum India-Usa sulle questioni globali. Tra i temi della cooperazione multilaterale c’è stato anche il G20: la presidenza indiana, che volge al termine, convocherà questo mese un vertice virtuale, dopo quello in presenza ospitato a settembre a Nuova Delhi.(Inn)