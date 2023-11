Sanità: Borghetti (Pd), piano sociosanitario regionale per ora una scatola bella ma vuota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, al Pirellone, davanti ai vertici della Sanità lombarda, ci aspettavamo di capire come Regione Lombardia intende risolvere ciò che da troppi anni non funziona nel servizio sociosanitario regionale, e invece abbiamo sentito parlare di 'visione e di metodo': va bene, ma sulle iniziative e gli strumenti per risolvere i problemi non abbiamo né visto né sentito nulla. Noi siamo pronti al confronto, in Commissione Sanità e in Aula. L'ultima volta che la Regione fece un Piano fu addirittura 12 anni fa, allora ci furono più di 100 audizioni di stakeholder in Commissione. Non vediamo l'ora di partire. Bertolaso ha ragione quando dice che è urgente agire sulla Sanità lombarda, e dice 'facciamo in fretta'. Ma bisogna fare bene, oltre che fare in fretta! Sono passate in Consiglio regionale due riforme, una targata Maroni e una targata Fontana-Moratti, senza che ci fosse un Piano conseguente. Ci sono voluti 10 anni per avere una proposta di nuovo Piano e ora non vogliamo concederci qualche mese? È necessario ascoltare e confrontarsi con professionisti e operatori sanitari, gestori, sindacati e anche con i Sindaci, se si crede davvero all'integrazione sociosanitaria. La gatta frettolosa fa i gattini ciechi...". Lo ha detto il consigliere regionale del Pd Carlo Borghetti a seguito della presentazione tenuta oggi dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso del nuovo Piano sociosanitario regionale. (Com)