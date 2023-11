Speciale scuola: Uzbekistan-Italia, attesa stipula di intese su innovazione e diplomazia durante visita Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e l’Uzbekistan sigleranno una serie di intese nei campi della diplomazia, dell’innovazione, dell’istruzione e dello sport, durante la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Tashkent. Il governo italiano e quello uzbeco raggiungeranno un accordo sull’esenzione dall’obbligo di visto per i soggiorni brevi in favore dei titolari di passaporto diplomatico. L’Istituto diplomatico del ministero degli Esteri italiano e l’Accademia diplomatica presso l’Università dell’economia mondiale e della diplomazia del ministero degli Esteri uzbeco firmeranno inoltre un protocollo d’intesa sulla cooperazione. Un memorandum sarà siglato anche dai ministeri dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di rafforzare gli scambi nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione. I ministeri dell’Istruzione procederanno invece alla firma di un protocollo d’intesa sullo sviluppo della pubblica istruzione, mentre il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri stipulerà con il ministero per le Politiche giovanili e lo Sport uzbeco un protocollo d’intesa nel campo dell’educazione fisica. (Res)