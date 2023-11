Uzbekistan-Italia: Mattarella a Tashkent, “Asia centrale regione chiave per l’Europa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui l’accento sullo “scambio di saperi e di idee” che è “al cuore” del partenariato strategico e che è ancora più importante alla luce delle tensioni che contraddistinguono l’attuale fase storica. Solamente il dialogo e la cooperazione, ha sottolineato Mattarella, “potranno debellare i fantasmi dell’imperialismo che si riaffacciano e consentire di affrontare con successo i problemi che mettono a rischio l’umanità e il suo progresso, dai cambiamenti climatici, con l’estensione della desertificazione, alla transizione energetica”. Con Mirziyoyev, il capo dello Stato italiano ha avuto un intenso confronto su diverse questioni al centro dell’agenda internazionale. Al termine dell’incontro, come ha fatto in occasione della precedente visita in Corea del Sud, ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina, definita “un grave errore che riporta indietro il tempo”. “Alla mia età non immaginavo di poter assistere alla guerra in Europa”, ha detto il capo dello Stato, sottolineando che i tentativi di mediazione in corso devono “rispettare l’integrità territoriale dell’Ucraina”. “Nessuno vuole umiliare e indebolire” il ruolo di Mosca, ha aggiunto, ma “nessuna controversia può essere risolta aggredendo il vicino”. (segue) (Res)