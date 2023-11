Uzbekistan-Italia: Mattarella a Tashkent, “Asia centrale regione chiave per l’Europa” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Mattarella ha condannato nei termini più fermi anche l'offensiva del 7 ottobre contro Israele del gruppo islamista palestinese Hamas il 7 ottobre, definita "un insulto all'umanità". "Va ribadito, nell'interesse dei palestinesi", che Hamas non rappresenta il loro popolo, ha evidenziato, esprimendo "grande preoccupazione per la situazione umanitaria della popolazione, ma anche per il mancato rispetto dei diritti umani e in particolare della condizione delle donne". "Le azioni militari devono tenere conto delle vittime civili, ma non si può mettere sullo stesso piano la deliberata azione di Hamas per colpire civili inermi", ha poi dichiarato. Non è mancato un riferimento all'Afghanistan, la cui stabilizzazione è considerata dall'Uzbekistan una questione di sicurezza nazionale. L'Italia lo "comprende bene", ha detto Mattarella.