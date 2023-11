Uzbekistan-Italia: Mattarella a Tashkent, “Asia centrale regione chiave per l’Europa” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampio spazio nell’incontro tra Mirziyoyev e Mattarella hanno avuto i temi della cooperazione economica. L’interscambio commerciale è aumentato lo scorso anno del 30 per cento, con un portafoglio di progetti congiunti che è arrivato a 9 miliardi di euro. “Per sviluppare ulteriormente le relazioni è stato proposto lo sviluppo di un programma per l’assistenza commerciale”, riferisce l’agenzia uzbeca “UzA”, secondo cui i due presidenti hanno anche salutato con favore gli investimenti di successo delle compagnie italiane nei settori della metallurgia, dell’energia, dell’ingegneria elettronica e dell’agricoltura nel Paese centrasiatico. L’Uzbekistan, nel quadro del processo di modernizzazione dell’economia nazionale, ha manifestato interesse in nuovi investimenti da parte di imprese italiane nel campo dell’alta tecnologia, mentre l’Italia si è detta pronta a sostenere l’adesione di Tashkent all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e l’adozione di un Accordo di partenariato esteso tra il Paese centrasiatico e l’Unione europea. (segue) (Res)