Uzbekistan-Italia: Mattarella a Tashkent, “Asia centrale regione chiave per l’Europa” (6)

- Proprio a Samarcanda si recherà Mattarella domani per la sua ultima giornata di visita in Uzbekistan. Una tappa che sarà contraddistinta soprattutto da impegni in ambito culturale. Oggi, nel suo discorso alla sede uzbeca del Politecnico di Torino, il presidente della Repubblica ha invitato gli studenti a coltivare il sapere e la conoscenza in tutte le sue sfaccettature, notando come “per governare le tecniche, per coglierne l’impatto sulle società e sulle persone, per accrescerne le ricadute positive in termini di progresso, è necessario un approccio che coniughi saperi scientifici e saperi umanistici”. Lo stesso approccio fu adottato dallo scienziato e storico persiano Al Biruni, la cui espressione “Come un cammello in una grondaia” fu mutuata dal musicista italiano Franco Battiato e usata come incipit di un testo contro la guerra e la violenza, ha ricordato Mattarella. (Res)