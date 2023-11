Ucraina: Zelensky, prese decisioni concrete su protezione Kherson in riunione di Stato maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha presieduto oggi una nuova riunione dello Stato maggiore, nel corso della quale sono state prese delle decisioni concrete sulla difesa di Kherson. Lo ha reso noto su Telegram lo stesso Zelensky. "Ci sarà un rafforzamento della difesa aerea, dei mezzi di guerra elettronica e dell'intelligence", ha affermato il presidente. I partecipanti alla riunione hanno discusso inoltre "una visione strategica per liberare la nostra terra", nonché la situazione attuale al fronte in tutte le aree chiave come Kupyansk, Bakhmut, Avdiivka e Melitopol. Un'altra questione nell'agenda è stato il bilancio militare per il 2024 con "l'enfasi sul diventare autosufficienti per quanto riguarda proiettili, missili, droni, veicoli blindati". Infine, Zelensky ha detto di aver discusso l'evacuazione dei cittadini ucraini dalla Striscia di Gaza. (Kiu)