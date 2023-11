Grecia: leader Syriza Kasselakis annuncia referendum interno per espellere quattro membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Syriza-Alleanza progressista Stefanos Kasselakis ha annunciato un referendum interno al partito per l’espulsione di quattro membri “dissidenti”. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Nelle giornate di domani e di domenica si riunirà il Comitato centrale della formazione politica, in cui è previsto un discorso di Kasselakis. "Chiederò al Comitato centrale di decidere di indire un referendum direttamente sull'espulsione dei quattro funzionari che ci hanno brutalmente insultato. Se il Comitato centrale rifiuta, procederò con l'indizione del referendum su richiesta del 15 per cento dei membri di Syriza, esattamente come prevede il nostro statuto", ha spiegato in un video messaggio il successore di Alexis Tsipras. “Ho ereditato una sala vuota, un gruppo parlamentare distrutto. Una segreteria politica in cui ci si odia. Ma non mi tirerò indietro e onorerò pienamente il mandato che ho ricevuto”, ha aggiunto Kasselakis. (segue) (Gra)