Grecia: leader Syriza Kasselakis annuncia referendum interno per espellere quattro membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolinea la stampa greca, non è escluso che Syriza-Alleanza progressista vada verso una scissione definitiva. Il conflitto interno tra Kasselakis, eletto presidente a settembre, e parte del vecchio gruppo dirigente sembrerebbe essere difficilmente superabile e alcuni esponenti chiave del partito hanno già annunciato la loro decisione di lasciare a causa delle divergenze con il nuovo corso. Nella giornata di ieri, circa 1.300 membri del partito appartenenti alla cosiddetta fazione interna di sinistra denominata “Umbrella”, hanno cofirmato un testo che riflette sull’identità ideologica e politica di Syriza. "Il nostro obiettivo è garantire uno spazio capace di difendere e promuovere l'identità, il carattere, i valori, le idee e le proposte politiche della sinistra", si legge nel testo, in cui viene sottolineata la preoccupazione per il futuro del partito, che sta diventando “apolitico” a causa dell’orientamento del nuovo gruppo dirigente. (Gra)