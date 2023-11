IA: Ospitato in Enac il seminario su intelligenza artificiale e cybersecurity di Eateo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Intelligenza artificiale e cybersecurity come nuove sfide dell'aviazione: il ruolo della formazione” è il tema del seminario organizzato nella sede Enac da European Association of Aviation Training and Education Organizations – Eateo, organizzazione europea di cui il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, è Presidente dal 2017. Eateo si occupa di formazione aeronautica a favore di tutte le componenti del sistema aviazione, tra cui regolatori, compagnie aeree, aeroporti, fornitori di servizi di navigazione aerea, associazioni di categoria, università, centri di ricerca. Il seminario, organizzato in collaborazione con Flight Safety Foundation- Mediterranean Fsfmed, altra organizzazione che opera nel settore della formazione aeronautica, ha visto la partecipazione di oltre 80 delegati provenienti da Enti e operatori del settore nazionali e internazionali. Obiettivo dell’incontro è richiamare l’attenzione e confrontarsi sui temi della sicurezza cibernetica e dell’intelligenza artificiale, per aumentare da una parte la conoscenza e la consapevolezza della minaccia che deriva dalla criminalità informatica in ambito aeronautico, dall’altra le opportunità e le sfide rappresentate dalle innovative interazioni tra uomo e macchina. I lavori sono stati aperti dall’intervento del Presidente Eateo Alessio Quaranta che ha evidenziato: "Abbiamo sentito l’esigenza di organizzare questo seminario per condividere una strategia comune europea: la formazione del personale del comparto deve essere adeguata e con competenze professionali elevate che possano prevenire e tutelare la sicurezza, sia safety sia security, e l’incolumità rispetto a interferenze informatiche che esporrebbero il settore a situazioni di crisi. Anche l’altro tema oggetto dell’incontro, l’intelligenza artificiale, rappresenta una sfida per tutti noi, ma anche un’opportunità che deve essere affrontata con percorsi formativi armonizzati a livello internazionale, in virtù della natura intrinseca del trasporto aereo che va oltre i confini”.(Com)