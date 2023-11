Imprese: Saipem, Dnv rinnova i certificati per i sistemi di gestione Hseq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha conseguito dall’ente norvegese Dnv, leader mondiale nel rilascio di certificazioni, il rinnovo per i prossimi 3 anni dei certificati Iso 14001 “Sistemi di gestione ambientale” e Iso 45001 "Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro". È stato, inoltre, esteso e trasferito il certificato Iso 9001 “Sistemi di gestione per la qualità” dal precedente organismo di certificazione a Dnv. I certificati sono stati consegnati lo scorso 9 novembre dal Managing Director Business Assurance Italy per DNV, Ing. Massimo Alvaro al Chief People, Hseq and Sustainability Officer dell’azienda, Dott. Massimiliano Branchi, in occasione di una cerimonia tenutasi presso il nuovo headquarter di Saipem a Milano. Nel 2011, Saipem è stata tra le prime aziende italiane a intraprendere il percorso di ottenimento delle certificazioni dei propri standard di gestione aziendali, inizialmente applicate alle proprie business unit e poi progressivamente estese a tutta l’azienda e alla sua rete di filiali estere. I certificati consegnati si aggiungono agli altri ottenuti dall’azienda nel corso degli anni, ovvero Iso 37001 “Sistemi di gestione anticorruzione”, ISO 30415 “Gestione delle risorse umane” e SA8000 “Responsabilità sociale”. Il nuovo ottenimento, conseguito attraverso l’impegno costante di tutte le sue persone, segna un importante traguardo per Saipem poiché da un lato ne attesta il percorso di continuo miglioramento nei processi aziendali, e dall’altro dimostra lo sforzo dell’azienda nell’integrare i propri sistemi di gestione in linea con la visione di Saipem come “one company” solida ed efficiente. (Com)