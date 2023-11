Infrastrutture: Tomasi (Aspi), sostenibilità è sfida complessissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi siamo stati il primo Paese in Europa a sviluppare il sistema autostradale. Oggi abbiamo l'obbligo di ammodernarlo e non abbiamo più la possibilità di poterlo posticipare, lavorando anche sulla sostenibilità che è un altro elemento fondamentale”. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato Aspi, a margine del convegno di Ance Giovani “Agorà - competenti e sostenibili” in corso a Roma. “Ricordo sempre che gli obiettivi dell'Europa sono quelli di ridurre al 40 per cento le emissioni dei gas serra sul mondo della ruota. E' come se dovessimo realizzare 11 sistemi ferroviari, quindi una sfida complessissima - ha ricordato -. Abbiamo davanti poco più o poco meno di 6-7 anni per poter raggiungere questi obiettivi”. Parlando poi del pedaggio autostradale, Tomasi ha aggiunto: “E’ una scelta che deve essere valutata anche dal punto di vista della sostenibilità. Sarebbe opportuno trovare sistemi equi che siano anche sostenibili, ovviamente senza andare a caricare il debito dello Stato”. “Si possono trovare le soluzioni per degli equilibri più funzionali affinché le opere si possano fare”, ha concluso.(Rin)