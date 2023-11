Monza: collaborazione con Questura e rete associazioni per iniziative contro violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma anche quest’anno “Monza per le donne”, il calendario di iniziative organizzate in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’Assessore alle Pari Opportunità Andreina Fumagalli, che coordina il Network delle 33 Associazioni territoriali impegnate su questi temi, approfondisce la riflessione sul grande interrogativo del “come fare a fermare le violenze”. “E’ indispensabile cominciare dalle fondamenta - spiega l’Assessore Fumagalli –educando anzitutto al rispetto delle differenze. Serve lavorare su più fronti: su quello economico per annullare la disparità di genere; sul sostegno dei centri antiviolenza; su quello della sicurezza dei luoghi e sulla formazione delle forze dell'ordine”. La collaborazione con la Questura. Alla presentazione del calendario “Monza per le donne” ha partecipato anche il Questore di Monza e della Brianza Marco Odorisio: nasce dalla collaborazione tra Comune e Questura, infatti, l’incontro che si terrà in Villa Reale sabato 18 novembre “Questo non è amore” insieme a Rete Artemide accompagnato dalla mostra “Come eri vestita”; si terrà il giorno successivo, domenica 19 novembre al Parco di Monza “We run for Woman”, la competizione podistica organizzata da Monza Marathon Team. Il coinvolgimento degli studenti. Un ruolo chiave è dedicato anche al coinvolgimento dei più giovani, in collaborazione con il Teatro Binario 7: il 13 novembre è in programma il reading “Frammenti di Unicità” con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado in piazza Trento e Trieste, davanti alla panchina Frammento installata per volontà del Comune nel 2022; il 24 novembre lo spettacolo teatrale “Amorosi Assassini” è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado monzesi C. Porta e Hensemberger e nelle serate successive lo spettacolo sarà aperto al pubblico. Gli appuntamenti fino al 2 dicembre. Sono 13 gli appuntamenti in programma fino all’inizio di dicembre: talk show, mostre, convegni, appuntamenti sportivi, conferenze, spettacoli e concerti sono proposti in vari luoghi della città a cura delle Associazioni che compongono il Tavolo delle Pari Opportunità della città e che collaborano da tempo con l’Amministrazione Comunale per tenere desta l’attenzione su questo argomento e sensibilizzare sul tema. “La riflessione sempre attenta e sensibile da parte delle Associazioni e delle Istituzioni sul contrasto alla violenza di genere è la conferma di un impegno costante da parte della nostra città, non certo limitato alla ricorrenza del 25 novembre, che consolida l’intensità del contributo divulgativo ed educativo di Monza su questi temi”, ha detto il Sindaco Paolo Pilotto. (Com)