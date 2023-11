Veneto: per Federazione del Nord Est utile netto a 148 milioni nei primi nove mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione del Nord Est, composta dagli Istituti Veneti facenti capo a Cassa Centrale Banca Spa (Banca Adria Colli Euganei, Bvr Banca – Banche Venete Riunite, Banca Prealpi San Biagio, Banca del Veneto Centrale e Cortinabanca) ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un utile netto a 148 milioni di euro. "I risultati consolidati al 30 settembre 2023 – ha dichiarato Lorenzo Liviero, presidente della Federazione del Nord Est - confermano una gestione di bilancio sana e prudente delle nostre Associate. Gli attivi totali hanno raggiunto gli 11,7 miliardi di euro mentre i prestiti alla clientela ammontano a 6,1 miliardi di euro (con un calo del 5 per cento rispetto a fine 2022). In aumento la raccolta complessiva che ammonta a 15,5 miliardi di euro (+0,12 per cento)". "In particolare – si è poi soffermato - la raccolta diretta dalla clientela pari a 9,1 miliardi di euro è cresciuta dell'2,3 per cento rispetto alla chiusura di bilancio 2022, a conferma dell'attenzione e dell'impegno delle Banche e del Gruppo Cassa Centrale Banca S.p.A. nel tutelare e valorizzare il risparmio delle famiglie e delle imprese del territorio. All'interno dell'aggregato raccolta diretta, i depositi a termine e le obbligazioni della clientela raggiungono quasi un miliardo di euro in aumento del 132 per cento rispetto a fine 2022. La raccolta indiretta si attesta a 5 miliardi di euro in aumento del 14,2 per cento, beneficiando pure dell'andamento positivo dei mercati finanziari. A fine settembre 2023 l'utile netto è pari a 148 milioni di euro, in aumento del 63 per cento rispetto a settembre 2022 e riflette il forte incremento dei proventi dell'attività caratteristica. Il margine di interesse si attesta a 243,5 milioni di euro (+23 per cento a/a)". Liviero ha poi spiegato che "tra le principali componenti si registra il contributo positivo della componente commerciale e del portafoglio titoli di proprietà. Le commissioni nette ammontano a 67,4 milioni di euro (+4,1 per cento a/a). Il margine di intermediazione risulta pari a 271,2 milioni di euro (+6,6 per cento a/a) rispetto ai 254,2 milioni di euro a fine settembre 2022. Il cost/income di periodo risulta stabile al 54,28 per cento. Il Roe è atteso per fine periodo al 14 per cento. I tassi di copertura del credito deteriorato si incrementano ulteriormente, confermandosi tra i più elevati del sistema bancario italiano, attestandosi quasi al 96 per cento. Il rapporto tra i crediti problematici netti e gli impieghi netti verso la clientela (NPL ratio) si posiziona allo 0,18 per cento. Il texas ratio, rapporto tra il totale dei crediti deteriorati netti e il patrimonio netto tangibile, si riduce ulteriormente posizionandosi al 21,5 per cento, rispetto al 29,1 per cento di fine 2022. Su livelli eccellenti la solidità patrimoniale delle Banche a tutela della clientela, con un CET1 Ratio pari al 31,41 per cento, ai massimi livelli del sistema bancario e ampiamente superiore ai requisiti normativi". "I fondi propri – ha concluso - raggiungono complessivamente 1,2 miliardi di euro, in crescita del 14,5 per cento rispetto a settembre 2022. Al 30 settembre 2023, la rete commerciale delle banche Associate conta n. 196 sportelli, e l'organico delle si compone di 1.400 collaboratori. I soci delle Banche sono pari a 48.000". (rev)