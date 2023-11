Diritti: Dionisi, libertà fondamentali al centro dell'impegno della diplomazia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le priorità strategiche della diplomazia italiana c’è l’impegno per favorire le condizioni all’esercizio dei diritti umani e delle loro libertà fondamentali. Lo ha detto Davide Dionisi, inviato speciale del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per la promozione della libertà religiosa nel suo intervento al Hungary Helps in Africa – attenzione ai cristiani in situazione vulnerabile. “Ogni attentato al libero convincimento religioso, ovunque e comunque perpetrato, è negazione della democrazia ed offesa alla libertà del pensiero, alla dignità di ogni popolo e di ciascun essere umano”, ha detto Dionisi, sottolineando che “a poco più di un anno dall’insediamento dell’attuale governo, sono tante le tappe che hanno contraddistinto l’impegno dell’esecutivo a difesa della libertà religiosa, intesa come pietra di paragone del rispetto per l’uomo e per tutti gli altri suoi diritti e bisogni fondamentali”. Purtroppo, ha proseguito Dionisi, “continuiamo a registrare la sofferenza di decine di milioni di uomini e di donne che si trovano nell’impossibilità di vivere secondo le proprie tradizioni religiose”. Per questo motivo, “il governo italiano auspica una migliore e mutua conoscenza con quei Paesi dove esistono problemi di questa levatura perché convinto che un confronto franco e aperto permetta una più precisa comprensione di quello che, ritiene essere, uno dei fondamentali diritti umani”, ha aggiunto l'inviato speciale. (Res)