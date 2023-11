Medio Oriente: Onu in Libano, “preoccupanti segnali di escalation lungo la Linea Blu”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono preoccupanti segnali di escalation lungo la Linea Blu, la linea di confine tra Libano e Israele. Lo ha detto il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per il Libano, Imran Riza, in una dichiarazione sulla situazione nel Paese dei cedri diffusa dall'Ufficio dell’Onu a Beirut. “Di recente abbiamo assistito ad attacchi allarmanti che hanno ucciso e ferito civili nel sud del Libano, tra cui donne, bambini e professionisti dei media", ha affermato Riza, riferendosi alle tre bambine e alla loro nonna uccise domenica 5 novembre in un attacco israeliano e al giornalista dell’agenzia di stampa “Reuters” Issam Abdallah. Riza ha anche parlato dei "danni ingenti inflitti alle proprietà private, alle infrastrutture pubbliche e ai terreni agricoli, che hanno costretto più di 25 mila persone a sfollare". Il funzionario delle Nazioni Unite ha aggiunto che "anche le guerre hanno delle regole", ricordando a tutte le parti "che devono rispettare rigorosamente il diritto internazionale umanitario durante le operazioni militari". Riza ha ricordato che "ovunque si trovino, i civili - compresi gli operatori umanitari e medici - devono essere protetti”, e allo stesso modo vanno salvaguardate le proprietà civili. Il coordinatore ha ribadito “l'incrollabile impegno delle Nazioni Unite a continuare a fornire soccorso e protezione ai civili in difficoltà, ovunque essi si trovino", e ha invitato "tutte le parti a dare prova di moderazione” per evitare l’escalation. (Res)