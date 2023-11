Rai: normale programmazione a rischio per sciopero 17 e 24 novembre e primo dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, comunichiamo che, a causa delle iniziative di sciopero generale indette per le giornate del 17 novembre 2023, 24 novembre 2023 e primo dicembre 2023 (con articolazione su base regionale), la normale programmazione televisiva nelle predette giornate potrebbe subire delle modifiche". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Rai. (Com)