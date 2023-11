Infrastrutture: Isi (Anas), riflettere con ottimismo su tema competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle competenze “credo sia una riflessione assolutamente corretta, con tre player importantissimi, Webuild, Autostrade e Anas, e con una visione che per i prossimi anni credo possa essere ottimista per quanto riguarda chi deve decidere se fare investimenti in persone e per le imprese che sono state oggi coinvolte da questa importante giornata”. Lo ha detto l'Amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, a margine deI Convegno di Ance Giovani, tenutosi a Roma nella giornata di oggi all'Acquario Romano. (Rin)