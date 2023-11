Roma: Cdr Comune, felici di apprezzamento cittadini per canale Whatsapp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di redazione del Comune di Roma esprime soddisfazione nel "constatare l’apprezzamento dei cittadini per il canale Whatsapp di Roma Capitale, come riporta oggi il Corriere della Sera. Roma - si legge in una nota - è il primo Comune italiano che ha attivato questo strumento di comunicazione diretta ai cittadini, attraverso il quale informiamo gli iscritti in modo tempestivo sulle attività e le campagne istituzionali. Attivato da poco, all’interno di Info Roma, una piattaforma multicanale innovativa che comprende la web tv, radio, podcast informativo e newsletter, conta già oltre 200mila iscritti. È il risultato di un ottimo lavoro di squadra tra l'ufficio stampa e la comunicazione istituzionale, grazie anche alla professionalità ad alto contenuto specialistico dei giornalisti dell’ufficio stampa e delle redazioni social e radio”.(Com)