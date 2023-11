Regno Unito: Sunak ribadisce "piena fiducia" a ministra Interno Braverman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Rishi Sunak ha ribadito nelle ultime ore di avere "piena fiducia" nella ministra dell'Interno, Suella Braverman. Il portavoce di Sunak ha dichiarato che Downing Street sta "esaminando" l'editoriale di Braverman in cui le marce filo-palestinesi vengono paragonate a quelle che hanno avuto luogo in Irlanda del Nord durante gli anni dei Troubles. Inoltre ha assicurato che "l'attenzione collettiva" del governo è quella di garantire che gli eventi previsti domani per il giorno dell'Armistizio non vengano interrotti. Il portavoce di Sunak ha infine confermato che il capo dell'esecutivo e la ministra Braverman "lavorano ancora a stretto contatto". (Rel)