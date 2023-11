Diritti: Dionisi, intolleranza ancora presente, pericolo fanatismo religioso o ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In troppe parti del nostro pianeta non solo sopravvive l’antica piaga dell’intolleranza ma ogni giorno insorgono e si propagano nuovi focolai di fanatismo religioso o ideologico accompagnati da episodi di sopraffazione violenta. Lo ha detto Davide Dionisi, inviato speciale del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per la promozione della libertà religiosa nel suo intervento al Hungary Helps in Africa – attenzione ai cristiani in situazione vulnerabile. “La libertà religiosa è condizione e mezzo privilegiato per il raggiungimento della pace, per la pacifica convivenza e per l’unità tra i popoli. Il suo rispetto nasce dal fatto che fondamento e fine dell’ordine sociale è l’essere umano, come soggetto di diritti inalienabili e nessun potere può opporsi alla realizzazione dell’uomo come persona”, ha detto Dionisi. (Res)