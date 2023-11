Diritti: Dionisi, garantire libertà religiosa vuol dire eguaglianza effettiva fra persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà religiosa consente a ogni credente di godere di “un’eguaglianza effettiva rispetto ad altri cittadini in tutti gli aspetti della vita civile, economica, sociale e culturale senza dover temere discriminazioni”. Lo ha detto Davide Dionisi, inviato speciale del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per la promozione della libertà religiosa nel suo intervento al Hungary Helps in Africa – attenzione ai cristiani in situazione vulnerabile. (Res)