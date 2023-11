Riforme: Bonelli (Avs), Meloni vuole demolire Presidente della Repubblica e Parlamento, ma perderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente Meloni, per giustificare la riforma della Costituzione che demolisce il Parlamento e il presidente della Repubblica, parla dell'instabilità dei governi quando la premier dispone di una maggioranza tra le più numericamente consistenti nella storia della Repubblica. Lo ha dichiarato il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, sottolineando che "a distanza di una settimana dal Consiglio dei ministri che ha approvato la riforma della Costituzione, ancora non c'è un testo pubblicato”. “Nonostante questa ampia maggioranza – ha rimarcato Bonelli – il governo Meloni governa a suon di decreti urgenti e fiducie: 43 decreti e 21 fiducie. La premier è refrattaria al Parlamento e per questo vuole una riforma che lo spazza via, e visto che sogna di diventare l'imperatrice d'Italia, vuole smantellare anche i poteri del Presidente della Repubblica”. “Non vi è alcun dubbio che andremo al referendum e sarà un referendum anche su di lei e sui disastri economici, sociali ambientali del suo governo, e lo perderà, di sicuro”, ha concluso. (Rin)