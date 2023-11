Fvg: assessore Ricerca, Sissa tra straordinari ambasciatori della regione nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Scuola internazionale di studi superiori e avanzati (Sissa) di Trieste fa parte di quei protagonisti del sistema della ricerca e dell'innovazione che rappresentano degli straordinari ambasciatori del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Lo ha detto oggi l’assessore alla Ricerca e all’Università, Alessia Rosolen, prendendo parte all'inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola. “La Regione – ha sottolineato - è da sempre al fianco degli studenti, dei ricercatori e del personale della Sissa in tutti quelle progettualità e attività tese a immaginare una società migliore. Una grande responsabilità collettiva che necessita di scoperte, studi, analisi sulla complessità e ricerche con un forte impatto economico e sociale in un momento come l'attuale caratterizzato da mutamenti repentini”. (Frt)