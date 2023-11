Fvg: assessore Università, sforzo straordinario per diritto allo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il diritto allo studio universitario la regione Friuli Venezia Giulia sta facendo uno “sforzo straordinario”. Lo ha detto oggi l’assessore alla Ricerca e all’Università, Alessia Rosolen, prendendo parte all'inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola internazionale di studi superiori e avanzati (Sissa) di Trieste. “Basti pensare - ha detto l'assessore – che l'importo delle borse studio che si stima di assegnare per l'anno accademico 2023-2024 ammonta a oltre 20 milioni di euro per circa 5.500 aventi diritto in tutto il territorio regionale”. Nell'ultimo programma triennale 2022-2024, la Regione ha assegnato al sistema universitario regionale risorse per 27,8 milioni di euro. “Insieme - ha aggiunto Rosolen – stiamo affrontando oggi delle sfide epocali con un obiettivo comune: accrescere lo sviluppo e la competitività del nostro territorio e il benessere dei nostri cittadini”. (Frt)