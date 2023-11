Taxi: Fontana, Sala spieghi il suo ragionamento, è una sua scelta non utilizzare più licenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovrebbe essere il sindaco a spiegare il suo ragionamento. Lui ha la possibilità di utilizzare il provvedimento del governo di arrivare a mille taxi, circa. Ne ha utilizzate 450, allora evidentemente è una scelta sua di non utilizzare le altre 550". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica "L'Adda una visione identitaria", a Palazzo Lombardia, commentando lo scontro con il Comune per l'aumento sulle licenze taxi. In ogni caso "deve far avere le relazioni per valutare la necessità e soltanto in quel caso, dopo aver attuato tutte le opportunità, le possibilità che lui ha in autonomia, valuteremo eventualmente una richiesta - ha aggiunto Fontana -. Però dopo aver visto anche le relazioni che ci devono essere trasferite". (Rem)