Credito: Polonia, Citigroup riprende processo per cessione attività di Bank Handlowy nel Paese

- Citigroup ha ripreso il processo di vendita delle attività al dettaglio di Bank Handlowy in Polonia. Lo ha detto oggi l'amministratore delegato di Bank Handlowy, Elzbieta Czetwertynska, aggiungendo che i colloqui con gli investitori interessati potrebbero iniziare nei prossimi mesi. "Citi ha ripreso il processo di vendita delle attività bancarie al dettaglio della Bank Handlowy in Polonia. Insieme stiamo attualmente lavorando per preparare tutto il materiale. Mi aspetto che nei prossimi mesi inizieranno i colloqui con le entità interessate", ha spiegato Czetwertynska. (Vap)