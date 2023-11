Municipio Roma XV: presidente, apre nuovo centro polifunzionale a Valle Muricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Sulbiate nel quadrante Valle Muricana a Roma da domani apre un nuovo centro polifunzionale. Lo riferisce in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. "Un nuovo spazio di prossimità che dopo anni di incuria e totale abbandono, ora verrà finalmente restituito alla comunità - spiega Torquati -. Una struttura a disposizione del quartiere che abbiamo voluto coinvolgere sin dall'inizio per raccogliere idee e proposte sull'uso e sui servizi più utili alla cittadinanza. Quella della struttura di via Sulbiate è una vicenda lunga e complessa, per cui voglio davvero ringraziare l'assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi, che non ha mai perso di vista l'obiettivo finale. Un lavoro costante e silenzioso dell'amministrazione municipale ha preso in consegna l'intera area, comprensiva del parcheggio e dell'anfiteatro, fatto finanziare l'intervento e avviato e ultimato i lavori di riqualificazione". (segue) (Com)