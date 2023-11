Sardegna: Asl Cagliari presenta piano sanitario triennale, oltre 2 milioni per ospedali periferici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplificazione dell'accesso ai servizi sanitari, concentrando le prestazioni presso la Cittadella della Salute. E ancora: la riduzione delle liste d'attesa e il potenziamento degli screening oncologici. Sono questi alcuni dei punti salienti del programma sanitario triennale 2024-2026 della Asl di Cagliari presentati dal direttore generale Marcello Tidore. Tidore ha sottolineato l'impegno nel potenziare i Consultori familiari per sostenere le donne durante la maternità, con l'assegnazione di nuovi ecografi e l'assunzione di personale specializzato. Tra le iniziative previste, spiccano la qualificazione del Centro di riabilitazione pubblica presso la sede del Poetto, la riattivazione della medicina dello sport, del centro donna e della radiologia al Binaghi. Nell'area metropolitana, si prevede l'attivazione del Centro prelievi pediatrici all'ospedale Microcitemico e la riqualificazione del Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Trinità, con il potenziamento di servizi come l'Osservazione Breve e la diagnostica per immagini. (segue) (Rsc)