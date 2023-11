Sardegna: Asl Cagliari presenta piano sanitario triennale, oltre 2 milioni per ospedali periferici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano prevede anche il riordino della Neuropsichiatria infantile in tutti i distretti aziendali e il potenziamento della Diabetologia dell'ospedale Binaghi, con nuovi servizi nel distretto Quartu-Parteolla e del Serd. Un milione e 650 mila euro sono destinati al Pronto Soccorso di Isili, con la creazione di aree di attesa e la riqualificazione della Radiologia. Per il presidio San Marcellino di Muravera, è stato stanziato oltre un milione di euro per l'acquisizione dell'Hifu, un macchinario di altissima tecnologia per il trattamento delle patologie neoplastiche. Infine, la collaborazione con Areus mira all'attivazione di elisuperfici illuminate presso gli ospedali di Isili e Muravera, mentre è in corso la pianificazione di un ammodernamento delle tecnologie sanitarie su tutto il territorio. (Rsc)