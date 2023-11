Speciale difesa: Siria, Forze armate bombardano postazioni dei “terroristi” nella campagna di Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate governative di Damasco, con il sostegno dell’aviazione militare russa, hanno bombardato ieri diverse postazioni delle “organizzazioni terroristiche” nella campagna di Idlib e nel deserto siriano, nel nord-ovest della Siria. Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero della Difesa siriano, nel quale si aggiunge che tali operazioni hanno causato la morte e il ferimento di “decine di terroristi”. “Nel quadro delle missioni in corso, in risposta ai ripetuti attacchi delle organizzazioni terroristiche, alcune unità delle Forze armate, in coordinamento con l’aviazione russa, hanno effettuato bombardamenti d’artiglieria concentrati sui quartier generali, sui depositi di armi e sulle roccaforti delle organizzazioni terroristiche nella campagna meridionale di Idlib”, si legge nel comunicato. Un veicolo militare appartenente a un “gruppo terroristico”, inoltre, è stato colpito nella Badiyat al Sham, il deserto siriano, nel centro-sud del Paese. L’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, a tal proposito, ha riferito che i bombardamenti congiunti delle Forze armate siriane e russe hanno preso di mira l’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is), che in precedenza, nell’area desertica situata tra Al Sukhna e Resafa, aveva sferrato “il più violento attacco” contro le Forze armate siriane dall’inizio dell’anno, il cui bilancio è di 35 militari siriani morti. L’attacco è stato condotto come rappresaglia all’uccisione, avvenuta l’8 novembre scorso, di sette miliziani dello Stato islamico in prossimità di Resafa. (Res)