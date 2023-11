Speciale difesa: Crosetto, problemi in Iraq e Siria, reazione internazionale compatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano dopo le dichiarazioni del leader di Hassan Nasrallah sembra presentare meno problemi, mentre in Iraq e Siria ci sono problemi, così come nello Yemen. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a “24 Mattino” su Radio 24. “L'Iran può soffiare con più forza e si faticano a spegnere dei focolai di crisi ma mi pare che ci sia stata una reazione internazionale, per la prima volta da decenni, molto compatta. Si sono mossi insieme l'Occidente e i Paesi arabi”, ah detto Crosetto, secondo cui “è una cosa positiva”. (Res)