Speciale difesa: Crosetto, ospedale da campo italiano anche a Gaza se arriverà parere positivo

22 luglio 2021

- In questo momento era importante lanciare un segnale rispetto alla crisi in Medio Oriente: per questo l'Italia ha inviato nave Vulcano e presto spedirà un ospedale da campo che potrebbe anche essere collocato nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a “24 Mattino” su Radio 24. “Se fosse peggiorato il clima”, ha detto il ministro, probabilmente sarebbe stato l'Onu a prendere delle contromisure. “A bordo della nave ci sono 370 persone, con 30 medici”, ha detto Crosetto, secondo cui è stata “allargata quest'iniziativa a tutti i Paesi per chiedere se volessero aggiungere personale sanitario, e molti Paesi stanno rispondendo”. “Lo Stato maggiore sta studiando, su mio imput, l'invio di un ospedale da campo” ed “è un primo passo, vorrei che fosse un ospedale internazionale e non solo italiano”, ha detto Crosetto, secondo cui “l'idea è metterlo il più vicino possibile a Gaza e, se ci sarà l'ok, anche dentro la Striscia”. (Res)