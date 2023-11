Speciale difesa: Nato, Crosetto, per rispettare vincolo 2 per cento cambiare Patto di stabilità Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un anno l'Italia insiste sul fatto che se non si cambia il Patto di stabilità dell'Ue l'Italia non riuscirà a rispettare in tempi brevi l'obiettivo delle spese del Pil pari al 2 per cento per la Difesa. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a “24 Mattino” su Radio 24. “Sono stato onesto nell'affermarlo”, ha detto il ministro, ammettendo sarcasticamente: “Sarò io a prendermi gli insulti nelle riunioni internazionali”. (Res)