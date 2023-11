Speciale difesa: Ong, presunto attacco israeliano vicino Homs, nell’ovest della Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violente esplosioni si sono udite questa mattina all’alba nella città di Homs, nell’ovest della Siria, e nei dintorni, a causa di un presunto attacco aereo delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo il quale i raid hanno colpito anche alcune postazioni del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Il Sohr, inoltre, ha aggiunto che la difesa antiaerea siriana ha tentato di rispondere agli attacchi. Colonne di fumo si sono innalzate dalle aree colpite, ma non è stato diffuso un bilancio delle vittime e dei danni materiali. Nella notte, le Idf avevano annunciato di aver colpito postazioni non meglio specificate in territorio siriano, a seguito dell’attacco di un drone che aveva colpito un edificio civile a Eilat, nel nord di Israele. (Lib)