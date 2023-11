Terrorismo: Fontana, dimostrazione dell'efficienza nostri servizi di intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo l'arresto di ieri del 37enne algerino ricercato dopo essere stato condannato per terrorismo in Algeria, "due considerazioni: intanto l'efficienza dei nostri servizi di intelligence sempre molto efficaci e poi la dimostrazione che bisogna stare molto attenti". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine di un evento a Palazzo Lombardia. "Bisogna controllare e cercare di capire anche di ricostruire i collegamenti e come queste persone arrivano da noi", ha concluso Fontana. (Rem)