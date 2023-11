Croazia: presentato il satellite CroCube, sarà lanciato in orbita nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi il primo satellite croato. CroCube, questo il suo nome, sarà lanciato in orbita grazie all'azienda aerospaziale statunitense SpaceX nel febbraio 2024, dalla Florida. Lo riporta la stampa di Zagabria. La direttrice del progetto, Daniela Jovic, ha affermato che questo è "un momento storico" per il Paese e il suo futuro nello spazio. CroCube, ha sottolineato, "rappresenta un enorme passo avanti per la Croazia nel campo della tecnologia spaziale". La Croazia è l'unico Paese in Europa a non avere un proprio satellite nello spazio. (Seb)