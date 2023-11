Milano: Fontana su nomina G. La Russa, la sua cultura gli consente di sedere in tutti i tavoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conosco Geronimo La Russa che ritengo una persona capace, eccellente e non sono in grado di fare valutazioni specifiche. Credo che la sua cultura gli consenta di sedere in tutti i tavoli però sono valutazioni tecniche di cui non mi sento di poter dar giudizi salvo un apprezzamento di com'è come persona". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica "L'Adda una visione identitaria", a Palazzo Lombardia commentando le polemiche sorte intorno alla nomina di Geronimo La Russa nel consiglio di amministrazione del Piccolo teatro di Milano. (Rem)